«Химки» близки к подписанию испанского защитника Дани Фернандеса

Подмосковные «Химки» близки к соглашению с испанским защитником Дани Фернандесом о переходе на правах свободного агента. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

27-летний Дани Фернандес ранее выступал в испанском «Расинге». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанского футболиста в € 600 тыс.

«Химки» завершили прошлый сезон Мелбет Первой лиги на первом месте в турнирной таблице. Команда набрала 66 очков за 34 матча и завоевала прямую путёвку в Российскую Премьер-Лигу.

В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Химки» на своём поле примут махачкалинское «Динамо». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.