Черчесов объяснил свою позицию по возможному переходу Зайнутдинова в «Зенит»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов объяснил свою позицию по возможному переходу футболиста «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова в «Зенит».

«Ну, смотрите, просто информации всегда много. Потому что много знакомых во всех клубах. И в «Бешикташе» тоже. Просто тренер у них поменялся опять. Потому что, ну, чехарда идёт. Уже в том году несколько тренеров, опять новый тренер пришёл. И когда я прочитал, что «Зенит» интересуется, понятно, у нас был с ним диалог. Мы с президентом вместе общались с ним. Мы были в Мюнхене как раз перед матчем открытия. И оттуда ему позвонили и спросили: «Какие планы?»

Потому что, раз «Зенит» интересуется, мы не сказали, ты должен делать или не делать. Это его решение. Но мы как-то подсказали, что к этому нельзя относиться банально. То, что надо подумать. Он говорит: «Хорошо, новый тренер там придёт, поговорим. А там будем думать». Пока он там. Не знаю, «Зенит» ещё интересуется или нет. На какой там стадии. Ну, он в Турции. Ну, посмотрим. Сейчас сборы начинаются», — сказал Черчесов в выпуске YouTube-канала «Рашен Football».