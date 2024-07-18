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Барриос: мотивировать себя очень легко, когда речь идёт о таком большом клубе, как «Зенит»

Барриос: мотивировать себя очень легко, когда речь идёт о таком большом клубе, как «Зенит»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос высказался о мотивации после выигранных трофеев.

«Мотивировать себя очень легко, когда речь идёт о таком большом клубе, как «Зенит», в котором побеждать — это обязательное условие, клуб требует от тебя этого. Менталитет у меня и у ребят такой, что мы всегда хотим побеждать, всегда хотим радовать болельщиков. Этот сезон — особенный для клуба, сезон столетия. Конечно, нам хочется в его финале расширить трофейную полку, добавить ещё титулов этому клубу в такой исторический год. Поэтому мотивация всегда одна — всегда побеждать. И каждый сезон начинается ровно с такой же максимальной мотивации и максимальных амбиций», — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».

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