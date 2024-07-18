Колыванов: «Зенит» — главный претендент на чемпионство, здесь даже спорить не о чем

Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Вполне возможно, что в новом сезоне мы получим такую же интригу, как в предыдущем. Но «Зенит» хорошо усилился, команда укомплектована. «Зенит» — главный претендент на чемпионство, здесь даже спорить не о чем. Плюсом у них 100-летний юбилей.

ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Динамо» неплохо укомплектованы, но «Зенит» укомплектован лучше всех. Жду много голов, качественных матчей, новых молодых имён», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Зенит» в шестой раз стал чемпионом страны. Чемпионат России сезона-2024/2025 стартует 20 июля.