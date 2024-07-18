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Черчесов рассказал, возможно ли появление в сборной Казахстана российских футболистов

Черчесов рассказал, возможно ли появление в сборной Казахстана российских футболистов
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Главный тренер Казахстана Станислав Черчесов рассказал, возможно ли появление в национальной команде российских футболистов.

— Есть ли такой вариант, что кто-то из российских футболистов, неплохих, сейчас будет натурализован и окажется в вашей команде?

— Он это может сделать сам, встать в строй и быть одним из казахских футболистов. Если он юридически может играть. Вот Фернандес. Я пришёл в сборную, он уже имеет российский паспорт, если чисто юридически он может, значит, мы его можем рассматривать. А так, просить кого-то сделать паспорт, наверное, это неправильно по нескольким причинам, потому что, попросив сделать паспорт, ты уже обязан, а абонементов ни в сборной, ни в клубе нет.

Поэтому если у него есть желание по той или иной причине: жена казашка, 10 лет играет в казахской лиге или ещё что-то… Это его выбор, он выбирает, а я смотрю, достойно или нет. И второй момент, самый главный, футболисты ревностно относятся к таким вещам, и даже если он будет попадать объективно, но конкурент это не воспримет, понимаете, объективно. Все время какая-то ревность, и зачем? — сказал Черчесов в выпуске YouTube-канала «Рашен Football».

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