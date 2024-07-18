Экс-хавбек «Барселоны» Ракитич продолжит карьеру в «Хайдуке» — Романо

Бывший полузащитник национальной команды Хорватии и «Барселоны», а ныне футболист «Аль-Шабаба» Иван Ракитич продолжит профессиональную карьеру футболиста в «Хайдуке». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, Ракитич договорился с «Хайдуком» о контракте до 2026 года. Напомним, в начале текущего года 36-летний Иван Ракитич стал игроком саудовского «Аль-Шабаба», покинув «Севилью». В минувшем сезоне хорват принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее в своей профессиональной карьере игрока Иван представлял такие клубы, как «Базель» и «Шальке». За сборную Хорватии хавбек провёл 106 матчей и забил 15 голов.