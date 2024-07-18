Неманья Николич: Акинфеев молодец, что играет за ЦСКА. Молодые должны следить за легендой

Нападающий сербского «Партизана» Неманья Николич высказался о голкипере московского ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Игорь Акинфеев молодец, что до сих пор играет за ЦСКА. Какая разница, сколько ему лет? Я ещё играл в «Ростове», когда он стал капитаном армейцев. Молодые футболисты должны смотреть на Акинфеева и следить за легендой российского футбола», — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Партизан» принимал участие в Братском кубке, где встречался с московскими «Динамо» (2:2, 4:2 пен.) и ЦСКА (0:3). После турнира сербская команда сыграла с московским «Локомотивом» (1:1).

«Партизан» занял второе место в чемпионате Сербии сезона-2023/2024, победителем стала «Црвена Звезда».