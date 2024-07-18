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Черчесов рассказал, как относится к медиакарьере Слуцкого

Черчесов рассказал, как относится к медиакарьере Слуцкого
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, как относится к медиакарьере возглавляющего «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

— Слуцкого критиковали ещё за его медиакарьеру. Вам как она вообще?
— Ну, делал бы я так или нет? Ну, раз я не делаю, значит, это… Ну, если человек внутренне это хочет, тут критиковать не надо. Тут или ты принимаешь, смотришь, хочешь — смотри, хочешь — не смотри. А так зачем критиковать? Он человек талантливый, разносторонний, ему это нравится, он это хотел в тот момент.

Сейчас переключился на свою основную работу, и дай бог, чтобы в Китае у него всё сложилось. Буду, как говорится, болеть за этот клуб, — сказал Черчесов в выпуске YouTube-канала «Рашен Football».

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