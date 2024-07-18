«Реал» Мадрид объявил о продлении контракта с Васкесом до 2025 года

Мадридский «Реал» объявил о продлении контракта с правым защитником Лукасом Васкесом до 2025 года.

К «Реалу» Лукас присоединился в 2007-м, когда ему было 17 лет. В минувшем сезоне 32-летний Васкес сыграл 38 матчей во всех соревнованиях, в которых он отметился тремя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн. Суммарно за «сливочных» Васкес отыграл 349 матчей, в которых забил 36 голов.

Отметим, что «Реал» является действующим обладателем чемпионского титула и победителем Лиги чемпионов.