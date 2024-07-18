Силкин: «Динамо» должно иметь зуб на «Факел» — в прошлом сезоне потеряли важные очки

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Факелом». Встреча состоится в субботу, 20 июля. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

«Готовность «Динамо» к «Факелу» только игра может показать, они обязаны обыгрывать эту команду. В прошлом сезоне до второго и до первого места не хватило нескольких очков. Вспомнить игру в Воронеже, где поставили абсолютно необязательный пенальти и отобрали важные очки. Теперь «Динамо» должно помнить этот матч и иметь зуб на «Факел», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.