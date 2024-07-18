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Вильмар Барриос: важно начать чемпионат с победы, впереди два непростых выездных матча

Вильмар Барриос: важно начать чемпионат с победы, впереди два непростых выездных матча
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос высказался о предстоящем старте сезона Российской Премьер-Лиги. 20 июля «Зенит» встретится с «Крыльями Советов».

«Конечно же, очень важно начать с победы, у нас впереди два непростых матча — оба выездные. Поэтому нужно проявить максимум решимости, выложиться на полную и набрать победные очки в каждом из матчей. Пока что все мысли о выезде в Самару, где будет непростая игра, но мы очень интенсивно и качественно провели неделю после Суперкубка и, конечно же, надеемся, что каждый из нас будет на 100 процентов готов в субботу, чтобы выйти на поле и показать свой лучший футбол и помочь команде набрать три очка», — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».

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