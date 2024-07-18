Черчесов высказался о назначении Станковича главным тренером «Спартака»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о назначении Деяна Станковича в «Спартак».

— У меня ещё два вопроса про «Спартак» всё-таки. Удивило ли вас назначение Станковича?

— Ничего меня не удивляет.

— Они вроде бы искали тренера такого, в стиле Абаскаля, а назначили...

— Я не знаю что. Ещё раз повторяю, он работал после меня в «Ференцвароше» как раз. Спросите своих коллег, они вам точно расскажут. Они меня могут сравнить, — сказал Черчесов в выпуске YouTube-канала «Рашен Football».

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».