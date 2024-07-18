БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак высказался о «Крыльях Советов» перед матчем 1-го тура РПЛ

Тренер «Зенита» Семак высказался о «Крыльях Советов» перед матчем 1-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру самарских «Крыльев Советов». В субботу, 20 июля, «Зенит» и «Крылья Советов» встретятся в матче 1-го тура чемпионата России в Самаре.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, «Крылья» в последние годы играют в хороший комбинационный футбол. Команда играет ярко, старается много атаковать. И в этом, конечно же, большая заслуга главного тренера. Я думаю, те иностранцы, которые есть в команде, также очень хорошего уровня. Это говорит о том, что селекционная служба клуба тоже работает очень хорошо. Иностранцы, которые являются лидерами, от них многое зависит на поле. И Гарре, и Бейл, и Костанца… Я думаю, это ключевые игроки, которые во многом влияют на уровень игры команды. «Крылья Советов» будут бороться за место в верхней части турнирной таблицы. Это домашняя команда, дома они играют значительно лучше с точки зрения результата, поэтому нас ждёт очень тяжёлый и интересный матч», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Вильмар Барриос: важно начать чемпионат с победы, впереди два непростых выездных матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android