Сергей Силкин: ресурса «Динамо» должно хватить на новый сезон

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем сезоне.

«Мы не знаем финансового положения «Динамо». Был момент, когда команда здорово укрепилась, — этого ресурса должно хватить и на новый сезон. Сейчас настрой идёт на первый матч, там будет больше борьбы. Команды давно не играли. Посмотрим и будем делать выводы, наверное, уже после 15-го тура», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Динамо» сыграет с воронежским «Факелом» 20 июля.