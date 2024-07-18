Агент Миранчука заявил, что в случае отъезда в США игрок войдёт в топ-5 по зарплате в МЛС

Вадим Шпинёв, представитель полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, заявил, что в случае отъезда в США российский игрок войдёт в топ-5 по зарплате в МЛС.

«МЛС — лига, которая сейчас сильно развивается. Инвестиции туда будут продолжать вкачиваться. Помимо всего прочего, Алексею предложены такие личные условия, что он войдёт в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков МЛС.

Любое решение Лёши мы поддержим, потому что это его карьера. Если на днях клубы договорятся, то всё будет оформлено. Предложение от «Атланты» пришло напрямую в клуб, от очень мощной агентской компании, поэтому хочу сказать, что к этой сделке наш партнёр Джуффрида (Валерио, итальянский агент. — Прим. «Чемпионата») отношения не имеет», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.