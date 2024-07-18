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Черчесов: я бы хотел, чтобы «Спартак» ждало светлое будущее

Черчесов: я бы хотел, чтобы «Спартак» ждало светлое будущее
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о будущем московского «Спартака».

— Что ждёт «Спартак» в этом сезоне?
— Я бы хотел, чтобы ждало светлое будущее. Ну, реально. Мне Станкович, Сидоров, Петров… Я и с Тедеско общался, и со всеми общаюсь. Никаких проблем нет. Раз сегодня он там, значит, будем болеть за него.

Имеется в виду, чтобы «Спартак» был на том месте, на котором должен быть. Чтобы была конкурентная среда, реальная. Причем я это говорю абсолютно спокойно, искренне, — сказал Черчесов в выпуске YouTube-канала «Рашен Football».

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

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