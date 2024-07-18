«Рубин» представил три комплекта формы на новый сезон

Казанский «Рубин» в социальных сетях представил три комплекта игровой формы на новый сезон.
Видео доступно в аккаунте «Рубина» в социальной сети «ВКонтакте».
«Рубиновый комплект – это признание в любви к родному краю. Впервые «Рубин» нанёс на домашнюю форму градиент с главными достопримечательностями Татарстана.
Зелёная форма посвящена болельщикам – в комплект вшиты имена всех владельцев абонементов, которые поддерживали команду все последние годы.
Белая форма – дань богатой истории клуба. 20 лет назад наш «Рубин» дебютировал в еврокубках, что сподвигло нас сделать специальный комплект, в котором отражены все забитые мячи команды в европейских турнирах в специальном градиенте – зелёные и красные секторы отображают домашние и гостевые голы.
Больше стиля!» — написано в заявлении клуба.