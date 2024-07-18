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«Рубин» представил три комплекта формы на новый сезон

Казанский «Рубин» в социальных сетях представил три комплекта игровой формы на новый сезон.

Видео доступно в аккаунте «Рубина» в социальной сети «ВКонтакте».

«Рубиновый комплект – это признание в любви к родному краю. Впервые «Рубин» нанёс на домашнюю форму градиент с главными достопримечательностями Татарстана.

Зелёная форма посвящена болельщикам – в комплект вшиты имена всех владельцев абонементов, которые поддерживали команду все последние годы.

Белая форма – дань богатой истории клуба. 20 лет назад наш «Рубин» дебютировал в еврокубках, что сподвигло нас сделать специальный комплект, в котором отражены все забитые мячи команды в европейских турнирах в специальном градиенте – зелёные и красные секторы отображают домашние и гостевые голы.

Больше стиля!» — написано в заявлении клуба.