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«Зенит» согласился продать Вендела «Галатасараю», контракт игрока согласован — Ajansspor

«Зенит» согласился продать Вендела «Галатасараю», контракт игрока согласован — Ajansspor
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Санкт-петербургский «Зенит» согласился продать полузащитника Вендела в турецкий «Галатасарай». Контракт между клубом и игроком согласован, сообщает Ajansspor.

Напомним, ранее сообщалось, что «Галатасарай» готов заплатить «Зениту» € 14 млн за трансфер бразильского полузащитника Вендела. Бразильскому хавбеку 26 лет, за сине-бело-голубых он выступает с 2020-го.

В прошедшем сезоне хавбек принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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