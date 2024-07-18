Илья Абаев: у Худякова есть все данные, чтобы уехать из «Штурма» в более сильную лигу

Бывший голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев оценил австрийский «Штурм» в качестве варианта продолжения карьеры для российского вратаря Даниила Худякова. Ранее Вадим Шпинёв, представитель Даниила Худякова, сообщил, что вратарь подпишет контракт со «Штурмом» в ближайшие дни

«Австрийский «Штурм» — хороший вариант продолжения карьеры для Худякова. Главное, чтобы была игровая практика. А так, это европейский чемпионат, где Даниил сможет попробовать свои силы и, возможно, уехать в более сильную лигу. Данные для этого у Худякова есть», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Предыдущим клубом 20-летнего Даниила Худякова был московский «Локомотив», который он покинул этим летом.