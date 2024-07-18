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Семак рассказал, что Родригао пропустит матч «Зенита» с «Крыльями Советов»

Семак рассказал, что Родригао пропустит матч «Зенита» с «Крыльями Советов»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о травме защитника Родригао, полученной в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2). В субботу, 20 июля, «Зенит» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

«Насколько ситуация серьёзная? Надеюсь, что не серьёзная. Эту игру он пропустит, но что касается последующих матчей, то нужно смотреть, насколько быстро будет проходить процесс восстановления, реабилитации и набора формы», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В матче за Суперкубок России с «Краснодаром» Родригао открыл счёт на 13-й минуте и был заменён на 66-й минуте.

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