Защитник Никола Миленкович перешёл из «Фиорентины» в «Ноттингем Форест»

Английский футбольный клуб «Ноттингем Форест» объявил о переходе защитника Николы Миленковича из «Фиорентины».

С английским клубом сербский футболист подписал пятилетний контракт. Отметим, что «Ноттингем Форест» завершил сезон-2023/2024 на 17-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 32 очка по результатам 38 матчей.

26-летний Никола Миленкович выступал за «Фиорентину» с 2017 года. В прошедшем сезоне-2023/2024 защитник провёл за «Фиорентину» 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.