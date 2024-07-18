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В «Бешикташе» заявили об отсутствии интереса к игроку «Зенита» Венделу

Вице-президент «Бешикташа» Хусейн Юджель заявил, что у турецкого клуба нет интереса к полузащитнику «Зенита» Венделу.

«Мы не заинтересованы в Венделе из «Зенита», — приводит слова Юджеля журналист Гекмен Озкан в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать бразильского полузащитника Вендела в «Галатасарай». Бразильскому хавбеку 26 лет, за сине-бело-голубых он выступает с 2020-го.

В прошедшем сезоне хавбек принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.