Каряка: хотелось бы, чтобы в следующем сезоне было до конца непонятно, кто выигрывает

Российский тренер Андрей Каряка поделился ожиданиями от нового сезона чемпионата России.

«В прошлом сезоне в чемпионстве в РПЛ всё зависело от «Динамо», но чуть-чуть не хватило и не повезло в последнем туре. Я думаю, что потеря чемпионства была не в игре с «Краснодаром», были матчи, когда надо было забирать свои очки.

Прошлый чемпионат получился очень интересный до последнего тура, поэтому хотелось бы, чтобы в следующем сезоне было до конца непонятно, кто выигрывает», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2023/2024 чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит» (57). Второе место занял «Краснодар» (56), на третьей строчке расположилось московское «Динамо» (56).