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«Зенит» отказался в последнюю минуту». В «Бешикташе» рассказали о трансфере Фернандеша

«Зенит» отказался в последнюю минуту». В «Бешикташе» рассказали о трансфере Фернандеша
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Вице-президент «Бешикташа» Хусейн Юджель рассказал, почему «Зенит» отказался от приобретения полузащитника Жедсона Фернандеша.

«У Жедсона было предложение, но в последнюю минуту «Зенит» отказался от переговоров. Мы не знаем почему. Это их решение», — приводит слова Юджеля Olay Beşiktaş в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее появлялась информация, что сине-бело-голубые согласовали переход Жедсона с «Бешикташем». Сообщалось, что полузащитник договорился с «Зенитом» о пятилетнем контракте, по которому Фернандеш будет зарабатывать € 3 млн за сезон.

В минувшем сезоне 25-летний футболист провёл за турецкий «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами.

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