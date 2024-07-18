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Сергей Семак назвал непростым календарь «Зенита» на старте сезона-2024/2025

Сергей Семак назвал непростым календарь «Зенита» на старте сезона-2024/2025
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил календарь команды на старте сезона-2024/2025.

«Календарь непростой. С учётом Суперкубка у нас три выездных матча, домашние игры тоже в начале сезона с командами, которые будут вести борьбу за медали, за верхние места. Конечно, он непростой. Ни одной лёгкой игры на старте у нас нет», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

13 июля в Волгограде «Зенит» встречался с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 4:2. Первые два тура нового сезона чемпионата России «Зенит» проведёт на выезде: 20 июля подопечные Сергея Семака сыграют в Самаре с «Крыльями Советов», а 27 июля в Казани — с «Рубином».

Календарь РПЛ
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