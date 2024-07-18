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Пименов — о трансферной кампании «Динамо»: главная задача выполнена

Пименов — о трансферной кампании «Динамо»: главная задача выполнена
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Бывший российский футболист Руслан Пименов оценил летнюю трансферную кампанию московского «Динамо».

«Самое главное, что они не теряют игроков, как одна московская команда. Костяк сохранился, приобретения будут, ещё время есть. На сегодняшний день главная задача выполнена. Сейчас «Динамо» один из конкурентов «Зенита». Это можно смело говорить», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, этим летом московское «Динамо» подписало контракт с экс-голкипером «Зенита» и «Карабаха» Андреем Лунёвым. Бело-голубых на правах свободных агентов покинули Антон Шунин и Фёдор Смолов, который присоединился к «Краснодару». Сергей Паршивлюк завершил профессиональную карьеру футболиста и вошёл в тренерский штаб Марцела Лички.

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