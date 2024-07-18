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«То, что писали, неправда». Станислав Черчесов — о конфликте с Игорем Денисовым

«То, что писали, неправда». Станислав Черчесов — о конфликте с Игорем Денисовым
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о предполагаемом конфликте с экс-полузащитником «Зенита» и национальной команды России Игорем Денисовым.

— Вы говорите, у вас ни с кем конфликтов не было. Сейчас вам тут напишут, вспомнят нашего петербуржца одного.
— Вот, хоть бы раз слышали про него, что я сказал, что это плохой футболист, или ещё что-то?

— Нет, такого никогда не было.
— Он — один из лучших футболистов на той позиции, на которой он играл. Я абсолютно искренне это говорю. И то, что писали, опять неправда. Не на пять раз делить, а вообще на все 100% делить, — сказал Черчесов в выпуске YouTube-канала «Рашен Football».

Напомним, Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год.

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