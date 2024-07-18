«Он будет играть против Месси». Сёмин — о потенциальном переходе Миранчука в «Атланту»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, не загубит ли карьеру атакующий полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в случае, если перейдёт в «Атланту» из МЛС.

«Месси тоже переехал в Штаты (Лионель Месси выступает за «Интер Майами». — Прим. «Чемпионата»). А он губит свою карьеру? Вот и с Миранчуком так же. Будет играть против Месси и других звёзд.

Не лучше ли Миранчуку вернуться в Россию? Это его мнение и выбор. Другой момент: у него контракт с «Аталантой», она определяет, куда и за какие деньги он должен переходить. Потому он не совсем свободен в принятии решений. Это профессиональная деятельность», — приводит слова Сёмина «Спорт день за днём».

Напомним, ранее появилась информация, что Миранчук дал согласие на переход в «Атланту Юнайтед» из МЛС. «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.

Материалы по теме Эксклюзив Агент Миранчука раскрыл подробности переговоров «Аталанты» и «Атланты» по трансферу игрока

Необычные названия футбольных клубов: