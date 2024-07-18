Черчесов рассказал, как отреагировал на пенальти Смолова в матче с Хорватией на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне возглавляющий национальную команду Казахстана, рассказал, как отреагировал на пенальти нападающего Фёдора Смолова в матче с Хорватией на ЧМ-2018.

— Я уже шесть лет мучусь с вопросом. Мне очень интересно, что вы чувствовали и что потом сказали Фёдору Смолову, когда в матче с хорватами он «паненкой» пробил пенальти.

— И тогда ничего, и шесть лет назад — ничего. Это спорт. Совершенно недавно я видел на мероприятии Фёдора. Также опять пообщались тепло, как это и было. И тогда ничего не сказал. И вот сейчас не сказал. И ничего не скажу. Это футбол. Он такое решение принял. Почему, зачем и как, он может ответить.

— Ну, Владимир Габулов, насколько я знаю, очень хорошо высказался в какой-то момент.

— Ну, знаете, футболисту можно. А тренер – это другая профессия. И надо не прощать, как говорится, а иногда дать возможность футболистам самим додуматься, – сказал Черчесов в выпуске YouTube-канала «Рашен Football».

Напомним, на чемпионате мира 2018 года сборная России уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.) в матче 1/4 финала. Фёдор Смолов не смог реализовать свой удар в серии пенальти.