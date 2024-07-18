Канчельскис считает, что сегодня Пеле и Марадона стоили бы дороже, чем Месси и Роналду

Бывший атакующий полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, стоили бы сегодня экс-футболисты Диего Марадона и Пеле дороже, чем действующие нападающие Лионель Месси («Интер Майами») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

«Конечно, да! Сейчас все бы стоили дороже. Те же Мальдини и Барези сейчас стоили бы космических денег. Для меня они лучше многих звёзд, которые играют сегодня. На Евро играли средние футболисты, возьмите ту же Италию. Раньше там были Баджо, Дель Пьеро, Мальдини и Де Росси, а сейчас кто там есть? Сейчас в Италии средняя команда. Раньше звёзд было много, но сейчас их единицы в футболе», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Напомним, больше всего матчей в своей карьере Марадона провёл за «Наполи», за который он принял участие в 256 встречах во всех турнирах. В этих играх аргентинский полузащитник отметился 115 голами и 72 результативными передачами. Пеле принял участие в 92 матчах за сборную Бразилии во всех соревнованиях, в которых он забил 77 голов.

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