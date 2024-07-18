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Синицын оценил перспективы «Краснодара» в новом сезоне РПЛ

Синицын оценил перспективы «Краснодара» в новом сезоне РПЛ
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о перспективах «быков» в грядущем сезоне чемпионата России после матча Суперкубка страны с «Зенитом» (4:2).

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Команда была недовольна первым таймом матча за Суперкубок. Во втором выравняли ход матча, но, пропустив три гола, уже тяжело было вернуться в игру. Сезон, безусловно, будет другим, потому что первая игра с изменениями в составе всегда тяжело прогнозируема. Я думал, что игра будет ярче и будет больше сопротивления, давал прогноз, что шансы 50 на 50. Но «Зенит» одержал победу. Чемпионат – это длинная дистанция и разные соперники. Посмотрим, как команда будет развиваться и улучшаться, показывая свою игру», — приводит слова Синицына Metaratings.

Напомним, сезон-2024/2025 в РПЛ для «Краснодара» начнётся матчем с «Ахматом», который состоится 21 июля. Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место, заработав 56 очков. «Зенит» расположился на первой строчке, набрав 57 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее 56 очков.

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