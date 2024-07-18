Руслан Нигматуллин считает, что «Локомотив» не сможет бороться за медали в РПЛ

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах железнодорожников в грядущем сезоне.

«Безусловно, на этот раз у «Локомотива» существенно больше потерь, чем приобретений. Судя по всему, связано это с уменьшением бюджета. Но до этого как-то удавалось двигаться вперёд благодаря молодым воспитанникам и показывать, в принципе, неплохую игру. Им по силам провести сезон не хуже, чем предыдущий.

Борьба за медали? Насчёт прогресса и выступления лучше – это вряд ли», — приводит слова Нигматуллина «Спорт день за днём».

Напомним, сезон-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге для «Локомотива» начнётся 20 июля матчем с «Акроном». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени.

По итогам минувшего сезона чемпионата России железнодорожники набрали 53 очка в 30 матчах и заняли четвёртое место, отстав от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

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