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В «Сочи» подтвердили информацию об интересе «Севильи» к защитнику Дркушичу

В «Сочи» подтвердили информацию об интересе «Севильи» к защитнику Дркушичу
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию, что центральный защитник команды Ванья Дркушич входит в сферу интересов «Севильи».

«У «Сочи» есть предложение от «Севильи» по Дркушичу? Интерес действительно есть, но большего пока сказать не могу», — приводит слова Рубашко Sport24.

В минувшем сезоне 24-летний Ванья Дркушич принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн. «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 покинул Российскую Премьер-Лигу, в нынешнем сезоне южане выступают в Мелбет Первой лиге.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Севилья» ведёт переговоры по переходу Дркушича.

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