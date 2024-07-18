Терехов: надеялись, что после победы над «Зенитом» закончатся разговоры о связи с «Сочи»

Бывший левый защитник «Сочи» Сергей Терехов, ныне выступающий в составе «Химок», ответил на вопрос, полагались ли футболистам сочинской команды двойные премиальные или другие меры поощрения за победу в матче с «Зенитом».

«Нет, ничего. Обычная игра. Никакой там эйфории не было. Просто мы надеялись, что наконец-то доказали, чтобы закончились все эти разговоры, что мы какой-то аффилированный фарм-клуб. Но, как в итоге оказалось, люди находят тысячу оправданий, что «Зенит» специально проиграл. Смешно всё это слушать. У нас были свои задачи в том чемпионате, которые мы выполняли и выполнили», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

Напомним, 34-летний футболист выступал в составе «Сочи» с 2020 по 2023 год. За этот период он принял участие в 92 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и девятью результативными передачами. В августе 2023 года Терехов присоединился к «Химкам».

В минувшем сезоне защитник сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых он забил один гол и сделал четыре ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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