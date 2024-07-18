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Агент Заболотного: Николай действительно входил в сферу интересов «Спартака»

Агент Заболотного: Николай действительно входил в сферу интересов «Спартака»
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Футбольный агент Антон Синьков сообщил, что московский «Спартак» интересовался вратарём «Сочи» Николаем Заболотным.

«Насколько я знаю, «Спартак» действительно мониторил рынок, потому что новый главный тренер поставил руководству задачу найти третьего опытного вратаря. В списке было много фамилий, в частности Заболотный входил в сферу интересов. Но, как я понимаю, свой выбор они сделали не в пользу Николая и скоро всё озвучат», — приводит слова Синькова «РБ Спорт».

Ранее издание Metaratings сообщило, что «Спартаку» предложено подписать вратаря «Сочи» Николая Заболотного, которого клуб готов отпустить бесплатно. Но отмечалось, что красно-белые склоняются к тому, чтобы вместо трансфера Заболотного оформить переход другого голкипера — Александра Довбни.

34-летний Николай Заболотный играет за «Сочи» с лета 2018 года. В минувшем сезоне вратарь провёл 21 один матч во всех турнирах, отметившись пятью «сухими» играми. Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца июня 2025 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Заболотного составляет € 250 тыс.

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