Защитник «Химок» Терехов высказался о неожиданном уходе Талалаева из клуба

Левый защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал, сильно ли его удивил уход российского специалиста Андрея Талалаева с поста главного тренера подмосковского клуба. Напомним, «Химки» объявили об уходе Талалаева 20 июня.

«Меня нет, не удивил. Так бывает – это футбольная жизнь. Руководство клуба приняло такое решение, значит, на то были веские основания. Поэтому я спокойно воспринял.

Объяснило ли руководство эти основания? В футболе так бывает. Ивича увольняли с первого места в Премьер-лиге. Поэтому здесь удивляться не стоит. Нам объяснили. Если руководство захочет это публично объявить, то я думаю, что они это сделают. Мне это некорректно говорить», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в сезоне-2022/2023. Однако в сезоне-2023/2024 подмосковный клуб под руководством 51-летнего специалиста выиграл Мелбет Первую лигу и вернулся в РПЛ.

В минувшем сезоне под руководством Талалаева Терехов сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых он забил один гол и сделал четыре ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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