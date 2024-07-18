Константин Тюкавин объяснил, почему не меняет 70-й номер на футболке

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, почему не меняет 70-й номер на футболке.

«У нас сейчас как раз свободны девятый и 10-й, но я начал с 70-го, и всё хорошо идёт. Менять не планирую. Замечаю, что детишки берут такой же 70-й номер — приятно. И в академии видел ребят, и болельщики ходят так. В сезоне-2024/2025 остаюсь со своим номером», — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.