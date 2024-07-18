Тюкавин ответил, насколько тяжело ему было с организацией свадьбы

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, насколько тяжело ему далась организация собственной свадьбы.

— Насколько тяжело было с организацией свадьбы?

— Не особо тяжело — всем занималась жена. Скорее, волнительно было и перед свадьбой, и в самом ЗАГСе, но всё прошло хорошо. Тем более это не была какая-то масштабная свадьба, — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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