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Сергей Карасёв признан лучшим российским арбитром по итогам сезона-2023/2024

Сергей Карасёв признан лучшим российским арбитром по итогам сезона-2023/2024
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Судейский департамент Российского футбольного союза (РФС) определил лучших арбитров прошлого футбольного сезона в России. Об этом сообщает пресс-служба организации в социальных сетях.

Сергей Карасёв был признан лучшим главным арбитром, а Андрей Образко – лучшим ассистентом арбитра.

Рейтинг главных судей по итогам сезона-2023/2024:

1. Сергей Карасёв
2. Кирилл Левников
3. Павел Кукуян
4. Алексей Сухой
5. Сергей Иванов
6. Василий Казарцев
7. Сергей Чебан
8. Виталий Мешков
9. Артём Чистяков
10. Владислав Безбородов

Рейтинг ассистентов арбитров по итогам сезона-2023/2024:

1. Андрей Образко
2. Игорь Демешко
3. Максим Гаврилин
4. Алексей Лунёв
5. Кирилл Большаков
6. Дмитрий Ермаков
7. Андрей Болотенков
8. Андрей Веретешкин
9. Дмитрий Чельцов
10. Адлан Хатуев

Ранее Российский футбольный союз представил список арбитров, которые получили право работать на матчах РПЛ и Кубка страны в сезоне-2024/2025.

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