17-летний Ямаль вошёл в десятку самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt

17-летний крайний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль вошёл в десятку самых дорогих футболистов мира по версии авторитетного статистического портала Transfermarkt по итогам обновления, прошедшего после Евро-2024. Испанский футболист подорожал на € 30 млн по сравнению с предыдущим периодом и стал оцениваться в € 120 млн.
Топ-10 самых дорогих футболистов мира:
1. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, € 180 млн).
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 180 млн).
3. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, € 180 млн).
4. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, € 180 млн).
5. Филип Фоден («Манчестер Сити», € 150 млн).
6. Букайо Сака («Арсенал», € 140 млн).
7. Флориан Вирц («Байер», € 130 млн).
8. Джамал Мусиала («Бавария», € 130 млн).
9. Родри («Манчестер Сити», € 130 млн).
10. Ламин Ямаль («Бавария», € 120 млн).
Чемпионский парад сборной Испании в Мадриде: