17-летний Ямаль вошёл в десятку самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt

17-летний крайний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль вошёл в десятку самых дорогих футболистов мира по версии авторитетного статистического портала Transfermarkt по итогам обновления, прошедшего после Евро-2024. Испанский футболист подорожал на € 30 млн по сравнению с предыдущим периодом и стал оцениваться в € 120 млн.

Топ-10 самых дорогих футболистов мира:

1. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, € 180 млн).

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 180 млн).

3. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, € 180 млн).

4. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, € 180 млн).

5. Филип Фоден («Манчестер Сити», € 150 млн).

6. Букайо Сака («Арсенал», € 140 млн).

7. Флориан Вирц («Байер», € 130 млн).

8. Джамал Мусиала («Бавария», € 130 млн).

9. Родри («Манчестер Сити», € 130 млн).

10. Ламин Ямаль («Бавария», € 120 млн).

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