В «Динамо» Мх не планируют массовый выезд болельщиков на дебютный матч РПЛ

Сергей Расулов, директор по стратегическому развитию и PR махачкалинского «Динамо», сообщил, что клуб не планирует массовый выезд болельщиков на дебютный матч РПЛ.
«Массового выезда в Химки не будет. Но ожидаем поддержку от наших болельщиков, которые проживают в Москве и Московской области. Наверняка будет и группа поддержки, которая отправится поддержать команду из Махачкалы», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Махачкалинское «Динамо» в настоящий момент готовится к дебютному сезону в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Клуб выиграл право выступить в элите, заняв второе место в Первой лиге по итогам минувшего сезона.
В стартовом туре РПЛ клуб из Дагестана сыграет с «Химками». Встреча пройдёт 21 июля и начнётся в 20:00 мск.
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