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В «Динамо» Мх не планируют массовый выезд болельщиков на дебютный матч РПЛ

В «Динамо» Мх не планируют массовый выезд болельщиков на дебютный матч РПЛ
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Сергей Расулов, директор по стратегическому развитию и PR махачкалинского «Динамо», сообщил, что клуб не планирует массовый выезд болельщиков на дебютный матч РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Массового выезда в Химки не будет. Но ожидаем поддержку от наших болельщиков, которые проживают в Москве и Московской области. Наверняка будет и группа поддержки, которая отправится поддержать команду из Махачкалы», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Махачкалинское «Динамо» в настоящий момент готовится к дебютному сезону в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Клуб выиграл право выступить в элите, заняв второе место в Первой лиге по итогам минувшего сезона.

В стартовом туре РПЛ клуб из Дагестана сыграет с «Химками». Встреча пройдёт 21 июля и начнётся в 20:00 мск.

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