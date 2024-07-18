Тюкавин назвал лучших игроков «Динамо» по скорости, удару и дриблингу

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, кто в составе бело-голубых является лучшим игроком по скорости, удару и дриблингу.

«Самые быстрые — Скопа [Скопинцев] и Милан Майсторович. Лучший удар — у Чавеса. Лучший дриблинг… Скопа? Не-не, у него ужасный дриблинг! Бите [Бителло] не особо дриблёр. Пускай будет Нгамалё», — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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