«Динамо» объявило о продлении контракта с Дмитрием Скопинцевым

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев продлил соглашение с бело-голубыми до июня 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Отметим, что предыдущее трудовое соглашение между сторонами было рассчитано до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Дмитрий Скопинцев принял участие в 29 матчах, в которых забил один мяч и оформил две результативные передачи. Также на его счету семь игр в Фонбет Кубке России.

Защитник выступает за бело-голубых с 2020 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Скопинцева в € 3,5 млн.

Напомним, московское «Динамо» в стартовом туре нового сезона Российской Премьер-Лиги сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдёт 21 июля и начнётся в 20:00 мск.