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Тюкавин признался, какие вопросы в интервью ему надоели

Тюкавин признался, какие вопросы в интервью ему надоели
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился тем, какие вопросы, задаваемые на интервью, ему надоели.

«Все, ха-ха! В основном после игр. Спросят, как прошёл матч или как забил гол. Бывает, интересуются, когда уеду в Европу. Я же не могу ответить на этот вопрос», — сказал Тюкавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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