Экс-защитник «Динамо» Уилкшир: надеюсь, скоро увидим сборную России на больших турнирах

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о минувшем чемпионате Европы — 2024, который прошёл в Германии.

«Был ли Евро скучным? На больших турнирах разные моменты бывают, но я запомнил то, что Испания показывала просто фантастический футбол и по праву стала лучшей командой. Но болельщики, конечно, хотят развлекательного и атакующего футбола, хотят видеть много голов, однако некоторые команды не смогли этого дать.

Чего бы добилась Россия на Евро? Невозможно об этом говорить, учитывая, сколько команду не видели в официальных матчах. Можно только понадеяться, что в скором времени мы увидим сборную Россию на больших турнирах», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, сборная Испании стала победителем Евро-2024. В финальном матче этого соревнования испанская национальная команда обыграла Англию со счётом 2:1. В составе «Фурия Роха» голами отметились вингер Нико Уильямс и центральный нападающий Микель Оярсабаль. Единственный гол «трёх львов» с передачи Джуда Беллингема забил атакующий хавбек Коул Палмер.

Сборная Испании стала четырёхкратным победителем на чемпионатах Европы.

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