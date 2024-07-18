Стали известны судейские назначения на 1-й тур РПЛ

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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) представила информацию о назначениях арбитров и инспекторов на матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт с 20 по 22 июля.

20 июля (суббота):

«Локомотив» – «Акрон»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Андрей Образко; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый.

«Ростов» – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» (Москва) – «Факел»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гончар.

21 июля (воскресенье):

«Оренбург» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Артём Любимов; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Сергей Мартынов.

«Химки» – «Динамо» (Махачкала): судья – Егор Егоров, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Колобаев.

22 июля (понедельник):

«Пари НН» – «Рубин»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.

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