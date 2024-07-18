«Конфликтов не бывает». Черчесов рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о взаимоотношениях с бывшим нападающим российской национальной команды Артёмом Дзюбой.

— Успех Дзюбы, например, 2018-2019 годов плотно связан с вами. Вы сейчас поддерживаете контакт?

— Поддерживаем, но он [успех] не связан со мной, он связан с ним.

— В смысле?

— Моя задача только вот эту прыть, которая у него есть сейчас, правильно направить. Ну, я не мог за него бегать, я не мог за него мотивировать, я не мог за него головой там… пенальти забить, ещё что-то. Моя задача — правильно его ценить в данной ситуации. Год его в сборной не было. А всё остальное может вам сам рассказать.

— Ну вы всё равно его вызвали. Не было конфликта, наверное, какого-то открытого, но…

— Как бы это странно вам не покажется — конфликтов не бывает. Ну, я серьёзно говорю. Ну а что мне конфликтовать?

Есть задача, есть сборная, есть клуб, есть свои задачи. Если тот или иной футболист эти задачи не понимает, ну, я же не с ним конфликтую, это он конфликтует с профессиональным футболом. Ну, это был тот случай, когда человек чуть-чуть, по той или иной причине, ещё раз повторяю… Вот вызовите его и спросите, пожалуйста, как было, что было, как мы тогда расстались, о чём.

Он был в сборной не потому, что я его больше полюбил или он выше ростом стал, а потому, что он проявлял свои качества и он был готов играть в сборной. Ну, тогда не был готов играть, по той или иной причине. Ну, если человек не готов, значит, его нет.

Если он готов, значит, you're welcome, становись в строй, а там уже конкурентная среда, решим, что есть. Ну, дай бог, что он… Причём я его знаю с 18 лет, по-моему, – сказал Черчесов в выпуске YouTube-канала «Рашен Football».

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