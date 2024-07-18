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ФИФА может отстранить Израиль от футбола из-за боевых действий в Газе — Reuters

ФИФА может отстранить Израиль от футбола из-за боевых действий в Газе — Reuters
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Израиль может быть отстранён от любой деятельности, связанной с футболом, по причине нарушения устава Международной федерации футбола (ФИФА) на фоне ведения боевых действий в Газе. Об этом сообщает Reuters, основываясь на независимом юридическом анализе, проведённом юристами, специализирующимися в области международного права и прав человека.

По информации источника, Палестинская футбольная ассоциация (PFA) представила предложение о дисквалификации Израиля ещё в мае. В свою очередь, ФИФА распорядилась провести её срочную правовую оценку, пообещав рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании своего совета в июле.

Подчёркивается, что Азиатская футбольная конфедерация также поддержала жалобу против Израиля.

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