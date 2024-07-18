Родриго Де Пауль встал на защиту Энцо Фернандеса на фоне расистского скандала

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль высказался об Энцо Фернандесе, являющемся главным фигурантом скандала с расистской песней в исполнении футболистов аргентинской национальной команды в адрес сборной Франции.

«Не стоит так уж тщательно анализировать скандирования на стадионе, это скорее шутки. В конце концов, понятно, что людям, пострадавшим от расизма, это может не понравиться.

Но я считаю, что если кто-то из товарищей по команде Энцо почувствует себя оскорблённым, то лучший способ решить эту проблему — позвонить ему напрямую, а не выкладывать это в социальных сетях.

Я думаю, что в этом есть злой умысел, они пытаются поместить его в место, где ему не место. Это действительно странно, это как пинать лежачего.

Мне кажется, отписываться от него бессмысленно. Вы звоните ему и говорите: «Это ненормально, почему бы вам не опубликовать сообщение с извинениями?» — и на этом вы заканчиваете, не устраивая из этого такого большого шоу», – сказал Де Пауль в интервью YouTube-каналу OLGA.

Оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, аргентинский футболист Энцо Фернандес начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».