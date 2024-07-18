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Люк Уилкшир: не желаю Станковичу успехов в «Спартаке»

Люк Уилкшир: не желаю Станковичу успехов в «Спартаке»
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Экс-защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир заявил, что работа в «Спартаке» станет серьёзной проверкой для Деяна Станковича.

«Сможет ли Станкович вернуть «Спартаку» былое величие? Он выигрывал чемпионаты в Сербии с «Црвеной Звездой» и в Венгрии с «Ференцварошем», это большие клубы, но эти лиги очень сильно отличаются от российской. Для Деяна работа в таком клубе будет серьезной проверкой и здесь все возможно, но в «Спартаке» я не желаю Станковичу успехов, ха-ха», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Деян Станкович приступил к работе с московским «Спартаком» в летнее межсезонье. Ранее столичную команду возглавлял Гильермо Абаскаль, а после его увольнения на временной основе пост главного тренера занял Владимир Слишкович. При этом в конце сезона Слишкович ушёл из команды. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

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